المخابرات البريطانية تحذر من مخاطر أكبر بعد الانسحاب من أفغانستان

قال رئيس وكالة المخابرات البريطانية الداخلية، اليوم الجمعة، إن سيطرة طالبان على أفغانستان "شجعت وجرأت" المتطرفين ويمكن أن تؤدي إلى عودة مؤامرات لشن هجمات كبيرة على غرار ما فعله تنظيم القاعدة ضد الغرب.

وقال المدير العام لجهاز "أم آي5" MI5 كين ماكالوم إن المملكة المتحدة قد تواجه "مخاطر أكبر" بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا.

وقال مكالوم لـ"بي بي سي" BBC في مقابلة نادرة: "لا تتغير التهديدات الإرهابية بين عشية وضحاها بمعنى التخطيط الموجه أو معسكرات التدريب أو البنية التحتية - أنواع الأشياء التي تمتع بها تنظيم القاعدة في أفغانستان في وقت 11 سبتمبر".

وأضاف: "ولكن ما يحدث بين عشية وضحاها، على الرغم من أن تلك المؤامرات الموجهة وأجزاء الإرهاب المنظمة مركزيًا تستغرق وقتًا أطول قليلاً لإعادة البناء.. بين عشية وضحاها، يمكنك الحصول على دفعة نفسية، ورفع معنويات المتطرفين هنا بالفعل، أو في بلدان أخرى".

وشهدت بريطانيا عدة هجمات عنيفة من قبل متطرفين يستلهمون الإسلاميين في العقدين الماضيين. كان الأكثر دموية في 7 يوليو 2005، عندما قتل 4 مفجرين انتحاريين 52 راكبا في قطارات مترو أنفاق لندن وحافلة.