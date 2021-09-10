انتظام حركة القطارات بعد رفع آثار حادث قطار الإسكندرية- الإسماعيلية

تحرك منذ قليل القطار رقم 570، من موقع الحادث من أمام منطقة محطة الشبانات التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بعد توقف حركة القطارات بسبب خروج عربتين منه عن مساره.

وتحرك القطار في مساره بعد فصل العربتين اللاتين خرجتا عن مساره وجرى انتظام حركة القطارات.

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مستشفى الزقازيق العام استقبل 3 مصابين فقط في حادث قطار الشبانات.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح لـ" الشروق"، أن الحادث لم يسفر عن أي وقوع خسائر بالأرواح.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من بوقوع الحادث في قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت عربتان من آخر القطار عن القضبان مما أدى لتعطل الحركة.

وانتقل قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابت.

وأصيب كل من: نادية شكري كرولس، 75 عاما من الإسماعلية، اشتباه ما بعد الارتجاج، إسلام حسن عبده، 17 عاما، مقيم شارع فاروق بمدينة الزقازيق، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، سناء السيد سلام، 65 عاما من محافظة الغربية.