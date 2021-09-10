مسئولة أممية: نامل أن يكون التخفيف من معاناة اللبنانيين ضمن أولويات الحكومة

عبرت نجاة رشدي، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية على أملها في أن يكون الناس في صلب أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة بما يساعد على التخفيف من معاناتهم ووضع حدّ للاحتياجات الإنسانية وتزويدهم بالخدمات الأساسية.

ورحبت رشدي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنية لها كل النجاح والتوفيق في مهامها الرئيسية في سبيل إعادة البناء بشكل أفضل من خلال تبني إصلاحات عاجلة.

ودعت إلى الالتزام بإنجاز تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار ميناء بيروت البحري، معتبرة أن التحقيق كفيل بأن يبشر بحقبة جديدة من الإنصاف والعدالة حيث تحفظ كرامة الناس ويعاد بناء آمالهم في مستقبل أفضل قبل كل شيء – على حد وصفها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد وقعا اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم أربعة وعشرين وزيرا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.