 تفاصيل جنوح وميل مركب أثناء عقد قران بالدقهلية - بوابة الشروق
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تفاصيل جنوح وميل مركب أثناء عقد قران بالدقهلية

جنوح وميل مركب أثناء عقد قران بالدقهلية
جنوح وميل مركب أثناء عقد قران بالدقهلية
نعمان سمير
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 12:35 ص

جنح مركب عائم يحمل اسم "STASIA" في نهر النيل فرع دمياط أمام جامعة المنصورة، بمن فيه من مواطنين، أثناء عقد قران، مما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين بعد ميلها بشكل مفاجئ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن، بقيادة اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إلى مكان الواقعة، وتبين جنوح المركب على أحد جنبيه داخل النيل وجاري اتخاذ القانونية اللازمة.

وأكد أحد المصادر أن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرج من المركب بخير، وتبين أن مالك المركب يدعى "أحمد عزت"، وأغلقت أجهزة الأمن شارع المشاية من أمام شارع جيهان، مما تسبب في حالة من الزحام الشديد في المنطقة.

يذكر أن المركب مكون من أربع طوابق، بها قاعات للاحتفالات ومطاعم وتحمل آلاف المواطنين.

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