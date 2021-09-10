 إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بكفر الشيخ - بوابة الشروق
الجمعة 10 سبتمبر 2021 6:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بكفر الشيخ

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
محمد نصار
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 6:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 6:08 ص

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي في توك توك علي طريق كوبري فودة وكوبري غزال، وتم نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في توك توك علي طريق كوبري فودة وكوبري غزال، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحدث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بيلا المركزي، لإجراء الإسعافات اللازمة.
 
وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من فوزية السيد أبو الخير، 56 سنة، باشتباه كسر بالفك الأيسر، وحمادة إبراهيم نصر،39 سنة، باشتباه كسر باليد اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس، ومني محمود بدر،32 سنة، باشتباه كسر بالحوض وخدوش بالجسم، وولاء العوضي، 25 سنة، باشتباه كسر بالفك الأيسر، وهالة محمد البيلي، 3 سنوات، بجرح قطعي بالوجه، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة، وحالتهم مستقرة، وجميعهم من قرية الجزار ببيلا

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك