 أول خطاب بعد تنصيبه رسميا.. الملك تشارلز: والدتي قدمت تضحيات كبيرة وإرثها سيظل خالدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أول خطاب بعد تنصيبه رسميا.. الملك تشارلز: والدتي قدمت تضحيات كبيرة وإرثها سيظل خالدا


نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:45 ص | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:48 ص

أكد تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، تمسكه بالدستور والقوانين ومبادئ السلام والتقاليد البريطانية، في أول خطاب يلقيه بعد تنصيبه رسميا ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال الملك تشارلز، في كلمته، إن والدته قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا، مضيفا أنه سيتمسك بالدستور والقوانين ومبادئ السلام والتقاليد البريطانية.

وكان مجلس اعتلاء العرش البريطاني، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تشارلز الثالث ملكاً رسمياً لبريطانيا.

واجتمع المجلس في قصر سانت جيمس في لندن، لتنصيب الملك في غيابه، ثم أصدر الملك إعلاناً وقرأ القسم.


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