 خلال مراسم تنصيبه.. الملك تشارلز: شجعني بشدة الدعم المستمر من زوجتي الحبيبة كاميلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خلال مراسم تنصيبه.. الملك تشارلز: شجعني بشدة الدعم المستمر من زوجتي الحبيبة كاميلا

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 1:24 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 1:24 م

أكد ملك بريطانيا الجديد الملك تشارلز الثالث، الأهمية التي تمثلها له زوجته الملكة كاميلا، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه اليوم السبت بمناسبة تنصيبه على رأس المملكة المتحدة خلفا لوالدته الملكة اليزابيث الثانية التي رحلت أول أمس الخميس.

وخلال مراسم التنصيب التي أقيمت في قصر سانت جيمس في لندن، قال تشارلز (73 عاما): "شجعني بشدة الدعم المستمر من زوجتي الحبيبة".

تجدر الإشارة إلى أن كاميلا (75 عاما) أصبحت بعد موت اليزابيث، عقيلة الملك.

وكانت آخر من حملت هذا اللقب هي الملكة والدة الراحلة اليزابيث، حيث كانت تحمل لقب الملكة الأم.


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