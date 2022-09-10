 وزير خارجية الجزائر يؤكد استعداد بلاده لاستضافة قمة تاريخية تجمع شمل العرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الجزائر يؤكد استعداد بلاده لاستضافة قمة تاريخية تجمع شمل العرب

أ ش أ
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 10:08 ص | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 10:08 ص

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة استعداد بلاده لاحتضان قمة تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم.

وقال لعمامرة- في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"- إنه سلم أولى رسائل الدعوات الموجهة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أشقائه من الدول العربية، معربا عن تطلعه لمشاركة متميزة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي الحاسم صوب مزيد من التضامن والتكامل.

ونشر لعمامرة- في هذه التغريدة- صورا تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وصورا حول استقباله من قبل الرئيس السيسي لدى زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وتسليمه دعوة المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.


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