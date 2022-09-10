بروتوكول تعاون طبي رياضي بين الاتحاد المصري والقطري لكرة القدم

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع المستشفى الطبي الرياضي القطري على هامش تواجد مجلس إدارة الجبلاية في الدوحة والذي حضر مباراة الزمالك والهلال السعودي على كأس لوسيل والتي توج بها بطل السعودية بالفوز بركلات الترجيح.

وزار جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري صباح اليوم السبت ، المستشفي الطبي الرياضي بالدوحة ، بدعوة من الاتحاد القطري لكرة القدم على هامش تواجده بدولة قطر بعد حضورة مباراة الزمالك المصري و الهلال السعودي أمس في كأس لوسيل، وكان في استقبالهم السيد منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري.

وتواجد الأستاذ جمال علام برفقة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر و شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمستشفي الطبي الرياضي القطري.