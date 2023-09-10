 المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.4% في أغسطس 2023 - بوابة الشروق
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المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.4% في أغسطس 2023


نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 6:08 م

أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% في يوليو 2023.

وذكر المركزي في بيان اليوم الأحد، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لمؤشراته سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلا شهرياً بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023.

وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.9% في يوليو 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو.
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