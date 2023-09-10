وزير النفط العراقي: لم نتوصل لاتفاق مع تركيا بشأن استئناف التصدير من حقول كردستان

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كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، عن أن العراق وتركيا لم يتوصلا بعد لأي اتفاق لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي المتوقف منذ شهر مارس الماضي.

وقال الوزير عبد الغني للصحفيين: "لحد الآن لم يتم الاتفاق مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي"، مضيفا أن "عمليات التصدير من حقول كردستان متوقفة لحد الآن".

وذكر أن مستويات إنتاج النفط الخام في العراق تجاوزت الآن حاجز أربعة ملايين و230 ألف برميل يوميا فيما تتراوح الصادرات النفطية للشهر الحالي بين ثلاثة ملايين و350 وثلاثة ملايين و400 ألف برميل يوميا.

وأكد أن أسعار النفط في السوق العالمية تشهد الآن استقرارا بعد اتفاق الدول المصدرة للنفط/ أوبك وحلفائها على التخفيض الطوعي لمستويات الإنتاج.

تأتي تصريحات وزير النفط خلال مشاركته في معرض مؤتمر المشاريع النفطية وجولات التراخيص للنفط والغاز في العراق بمشاركة عشرات الشركات العالمية والعراقية والذي يستمر ثلاثة أيام.