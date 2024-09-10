نقيب الزراعيين يطالب بتأسيس شركة حكومية لتسويق المحاصيل من الفلاحين

هنأ الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، المصريين بمناسبة عيد الفلاح الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، مشيرا إلى أن 50% من سكان مصر يعملون في قطاع الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "آخرالنهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر شاشة "النهار" مساء الإثنين، إن اهتمام الدولة بالفلاحين ازداد خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن نظام الزراعة التعاقدية الذي بدأت الدولة في تطبيقه على 4 محاصيل؛ بات يمكن الفلاحين من الحصول على سعر مجز إلى حد ما لمحاصيلهم.

وناشد بتعميم تجربة الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل، بهدف تحسين مستوى معيشة الفلاحين وأسرهم، مشيرا إلى أن الفلاحين يجب أن يكونوا في طليعة خطة الحكومة وشعارها للسنوات الثلاث المقبلة وهو "معا نبني مستقبلا مستداما".

وطالب بتأسيس شركات حكومية لتجميع وتخزين وتسويق المحاصيل الزراعية من الفلاحين؛ بهدف توفير آليات حكومية لشراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار عادلة، لتعويض المزارعين عن استغلال التجار وفرض أسعارهم عليهم، مؤكدا أنه بدون ذلك سيظل الفلاح يعاني في معظم محاصيله.