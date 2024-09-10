تصدرت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بحفل زفاف آخر أقامه زوجها رجل الأعمال اللبناني فهمي كراغولا في العاصمة اليونانية أثينا، عقب حفل زفاف أوّل أقامه في مايو الماضي في لندن، حيث اقتصر الحضور على أفراد العائلة والمقرّبين.

ووفقا لما نقلته صحيفة النهار اللبنانية، فقد أحيا حفل الزفاف الثاني الفنان عمرو دياب بعدما وصل في وقت سابق إلى أثينا، حيث تداول الجمهور بعض المقاطع من غنائه في حفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن، ماذا نعرف عن ملكة جمال لبنان مايا رعيدي؟

مايا رعيدي هي مواطنة لبنانية ولدت في عام 1995 لأم روسية وأب لبناني، درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية في العاصمة بيروت، وتخرجت في عام 2020، وفق ما ذكرت مجلة "سيدتي".

لقب ملكة جمال لبنان

انتُخبت مايا رعيدي كملكة جمال للبنان في عام 2018، لكنها لم تُعِد التاج في العام التالي كسائر ملكات الجمال، بل احتفظت به لمدة 4 أعوام متتالية؛ لعدم إجراء الحفل بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، ومن ثَم جائحة كورونا، إلى أن حملت اللقب من بعدها ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان الحالية في عام 2024.

آمال ملكة جمال الكون

حينما فازت رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان عام 2018 علق اللبنانيون آمالاً كبيرة على إعادة لقب ملكة جمال الكون إلى لبنان، بسبب شبه رعيدي الكبير بملكة جمال لبنان والكون، لعام 1971، جورجينا رزق.

فقد أثارت مايا الجدل مرات عدة بسبب الشبه الكبير بينها وبين جورجينا رزق ملكة جمال الكون سابقًا.

حزنها لاحتفاظها باللقب

بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان عبَّرت رعيدي حينها عن حزنها لاحتفاظها باللقب لأكثر من عام في مقابلة لها مع وكالة "رويترز"، حيث قالت: "أنا باقية ملكة جمال لبنان بسبب الظروف القاسية، ولكني في الوقت نفسه أحاول النظر إلى الأمر بطريقة إيجابية، وأفكر كيف يمكن أن أكون مؤثرة، وكيف يمكن أن أقوم باستغلال موقعي كي أوصل فكرتي".

وتابعت، وفق ما نقلت مجلة "سيدتي" حينها: "ولكن إذا ما سُئلت إن كنت سعيدة في الوقت الحالي بسبب بقائي ملكة جمال للبنان؛ فإنَّ جوابي هو: لا، وأتمنى أن أتمكن من إعطاء اللقب. لماذا؟ لأنَّ وجود ملكة جديدة، يعني أنَّ البلد بألف خير، وأريد أن أعطي هذه الفرصة لفتاة جديدة".

خطبة وزواج لم يتم

بحلول عام 2020، أعلنت رعيدي خطبتها من رجل الأعمال اللبناني برونو حيتي، ولكن العلاقة لم تكلل بالزواج.

وبعدها تزوجت رعيدي من رجل الأعمال اللبناني فهمي كراغولا في مايو 2024 في بريطانيا، وتردد أنها ستقيم حفل زفاف آخر في سبتمبر المقبل في أثينا من أجل المشاهير ونجوم الأعمال، وفق ما نقلت "العين الإخبارية".

وتزوجت مايا، 29 عاما، من رجل الأعمال اللبناني فهمي كراغولا، وهو نجل واحدة من أبرز سيدات المجتمع في لبنان، وهي السيدة سهام تويني، مالكة صحيفة النهار اللبنانية، ووالده هو رجل الأعمال كريم كراغولا، وهو الزوج الأول السهام تويني، والذي تزوجته قبل زوجها النائب الراحل جبران تويني.

زفاف مدني وكنسي

ووفقا لما نقلته فضائية "إم تي في اللبنانية"، فقبل شهور عدة، وتحديدا في مايو الماضي، احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، بزواجها مدنيًا، من رجل الأعمال اللبناني شريف فهمي كراغولا، في حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

ثم أقام الثنائي حفل زواج ثانٍ، كنسي، أمس، في أثينا باليونان، سبقته تحضيرات ضخمة وتجهيزات كبرى وأحياه الفنان المصري عمرو دياب.

احتفالات عدة سبقت الزفاف

وأقام الثنائي احتفالات عدة، سبقت ليلة الزفاف الكبرى، منها حفل ما قبل الزفاف تحت شعار "الحب في الهواء الطلق"، أقيم على شاطئ البحر في أثينا، إذ احتفل العروسان بالحب والرومانسية مع ضيوفهما في ليلة ساحرة.

أما حفل الزفاف الضخم فكان استثنائياً بضخامته وسحره وفخامته، إذ أقيم في "ستاد أثينا الأولمبي"، بحضور 600 شخص من المدّعوين.

استغرق 714 ساعة من العمل

وارتدت العروس مايا فستان زفاف من توقيع المصمم اللبناني الشهير جورج حبيقة، والذي استغرق 714 ساعة من العمل اليدوي الدقيق.