 أبو الغيط: اجتماع الجامعة العربية اليوم هو اجتماع فلسطين - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 5:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أبو الغيط: اجتماع الجامعة العربية اليوم هو اجتماع فلسطين

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 5:35 م

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك