أبو الغيط: اجتماع الجامعة العربية اليوم هو اجتماع فلسطين

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم هو اجتماع فلسطين، ويوم فلسطين.

وأوضح أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أن وزراء الخارجية العرب قررو تأجيل المسائل الخاصة بالعملية السياسية بشكل استثنائي إلى اجتماع مارس عام 2025، لإعطاء الفرصة للتركيز على القضية الفلسطينية، والاتفاق على رؤية عربية بشأن فلسطين.

كما أكد أن هذا لا يعني عدم أهمية باقية القضايا المطروحة، فهي لم تغب عن النقاش ولكن فضل المشاركين عدم الحديث عنها، حتى لا يفقد الزخم الفلسطيني المستهدف.

وأوضح أبو الغيط أن قرار وحيد صدر عن هذه الدورة من أربع أو خمس صفحات بشأن القضية الفلسطينية يرتكز على الاهتمام والتركيز على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وثمن موقف جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية، الذي يعكس موقف المفوضية. وفيما يخص الصومال، أوضح أبو الغيط أنه صدر بيان يدعم موقف الصومال من رفض مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال ويؤكد الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال.

وفيما يخص لجنة سوريا، أشار إلى أن اجتماع اليوم شهد نقاش بين الوزراء العرب ومن ثم نقاش مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد حول ضرورة استمرارية الحوار بين الطرفين لتحقيق أهداف اللجنة والدفاع عن حقوق سوريا في مواجهة سواء العقوبات أو الوضع الدولي تجاه سوريا.

وحول لجنة القدس، نوه الأمين العام بأنه تم الاستماع لتقرير مستفيض من الجانب الأردني حول جهد الأردن واللجنة، التي تضم في عضويتها كل من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما تم النقاش حول التقرير الذي تقدمت به وزارة الخارجية الفلسطينية عن رؤية السلطة فيما يحدث في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال في القدس المحتلة.

وحول العلاقات العربية التركية، قال أبو الغيط إن المشاركة التركية في الاجتماع اليوم تمثل إشارة مهمة للغاية لاستعداد الدول العربية للتفاهم مع تركيا والعودة لإثراء العلاقات بين الجانبين.