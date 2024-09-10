تغلب منتخب أنجولا على ضيفه منتخب السودان 2 /1 مساء الاثنين في لواندا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقدم كريستوفاو باسيينسيا بهدف لأنجولا من ضربة جزاء في الدقيقة 50 لكن بعد خمس دقائق فقط أدرك والي الدين خضر التعادل للسودان.

وتقمص راندي نتيكا دور البطولة وسجل هدف الفوز لأنجولا قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

وفي الجولة الأولى من التصفيات فازت السودان على النيجر 1 /صفر وأنجولا على غانا بذات النتيجة.

ويتصدر منتخب أنجولا ترتيب المجموعة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط للسودان في المركز الثاني، ونقطة وحيدة لكل من غانا والنيجر.