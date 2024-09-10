 وزيرة الشئون الخارجية الفلسطينية: نعيش معركة صعبة من حرب البقاء على أرضنا للحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الشئون الخارجية الفلسطينية: نعيش معركة صعبة من حرب البقاء على أرضنا للحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 11:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 11:42 ص

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