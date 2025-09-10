 باكستان تصارع الوقت لإنقاذ 1.6 مليون شخص يواجهون خطر الفيضانات - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 2:43 م القاهرة
باكستان تصارع الوقت لإنقاذ 1.6 مليون شخص يواجهون خطر الفيضانات

إسلام آباد - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 2:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 2:15 م

تصارع السلطات الباكستانية الوقت لإنقاذ ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص يواجهون خطورة الفيضانات الغامرة، وذلك في ظل استمرار فيضان الأنهار التي ارتفع منسوب المياه بها في القرى، حسبما قال مسئولون والأمم المتحدة اليوم الأربعاء.  

وقالت وكالة إدارة الكوارث، إن ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة وفيضان البحيرات الجليدية أسفرا عن مقتل 928 شخصا منذ يونيو الماضي.

وأوضحت وكالة الأمم المتحدة لإدارة الكوارث، أن نحو 6 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات في شمال البلاد، والمنطقة الجبلية بشمال غرب البلاد والأراضي الواقعة بوسط البلاد حتى الآن.

وتابع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 1.6 مليون شخص يواجهون خطورة الفيضانات الغامرة، وربما يحتاجون لنقلهم أو إنقاذهم، وذلك بعدما وصل فيضان الأنهار إلى إقليم السند بجنوب البلاد.

وقال رئيس وزراء الإقليم مراد شاه " لقد قمنا بإجلاء نحو 200 ألف شخص من مجاري الأنهار، ونحن على استعداد لإنقاذ المزيد".

 

 


