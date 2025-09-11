قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنّ شكاوى الأهالي من تجمعات القمامة في شوارع مدينة الفيوم «في محلها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «نحن أمام تحدٍ كبير نواجهه في مدينة الفيوم، وهي مدينة مزدحمة جدا، ومن الطبيعي أن تشهد بعض الممارسات السلبية».

وذكر أن المنظومة القديمة القائمة على عدد من العمال النظافة والمعدات في مجلس المدينة مازالت تجمع القمامة بكفاءة أقل؛ لا ترضي المواطنين.

وأشار إلى رفع 1400 طن قمامة يوميًا من شوارع المحافظة، مضيفًا أن الفيوم تشهد نقصًا في عدد عمال النظافة، خاصة أن العامل المُحال إلى المعاش لا يُوظف بديل له.

وأكد في الوقت نفسه، أن المحافظة تستجيب بسرعة لأي مكان يوجد فيه تجمع قمامة بشكل عشوائي، قائلًا: «نعمل بحملات مكبرة يوميا في المناطق التي نرصد فيها تجمعات القمامة من خلال المتابعة اليومية أو شكاوى المواطنين، وهذا الأمر لن يطول في الفترة المقبلة».

وأعلن أنه «خلال أيام أو أقل من أسبوعين سيطرح على القطاع الخاص والشركات المتخصصة في عمليات الجمع المنزلي والتخلص من النفايات، لحل الأزمة».



