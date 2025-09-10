تعليم جنوب سيناء يشارك في المعسكر التدريبي الأول لإعداد قادة المدارس

شارك تعليم جنوب سيناء، في فعاليات البرنامج التدريبي الأول من برنامج قادة مدارس الجمهورية، والذي أطلقته مؤسسة شباب القادة تحت رعاية اتحاد عام طلاب مدارس الجمهورية، بإشراف الدكتورة إيمان حسن الرائد العام، وأحمد موسى مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

وانطلقت الفعاليات، بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة، وتستمر حتى غدا الخميس، تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وفي إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز وعي طلاب وطالبات التعليم قبل الجامعي.

وقال عادل عتلم وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المعسكر يقام بإشراف توجيه التربية الاجتماعية، وبمشاركة 7 طلاب من تعليم جنوب سيناء، متمنيا التوفيق لطلاب جنوب سيناء والعودة بسلام.

ومن جانبه، أكد محمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، أن هذه النسخة الأولى من برنامج إعداد قادة المدارس، ويتضمن البرنامج، ورش عمل يومية ومحاضرات، ويجري استضافة أحد الوزراء يوميا للربط بين لجان الاتحادات الطلابية فى المحافظات مع الوزراء.

ولفت إلى أن اليوم الأول شهد حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهناك تواصل يومي مع فريق الإشراف.