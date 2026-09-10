محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض «فرحة أولادنا» بالتزامن مع حلول العام الدراسي

افتتحت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، معرض مبادرة «فرحة أولادنا»، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بالخارجة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، يرافقها محمد كجك، نائب المحافظ، وجهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، ومحمد منير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على التجهيزات الخاصة بالمبادرة، التي تستهدف توفير 300 شنطة مدرسية مقدمة من إحدى الجمعيات، و10 آلاف حذاء للأطفال مقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعي، للمستحقين من الأيتام، لتوفير احتياجاتهم الأساسية مع بداية العام الدراسي ورسم البسمة على وجوه الطلاب، مشيدة بالجهود المجتمعية والإنسانية التي تبذلها الجمعية والمؤسسة لدعم الفئات المستحقة.

ومن ناحية أخرى، تفقدت مجدي عددًا من أنشطة الجمعية، التي تضم مشغلًا لإنتاج الزي المدرسي بأسعار مخفضة، وبرامج تدريب للأطفال على البرمجة ومهارات الحاسب الآلي.