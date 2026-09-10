بركات ينتقد الأهلي والزمالك: بيراميدز يقدم الأفضل في الدوري

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، قادر على استعادة مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ بالفعل في استعادة جزء من مستواه.

وقال بركات خلال استضافته ببرنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2: «عبدالله السعيد لاعب كبير، وهينجح في استعادة مستواه، وبدأ بالفعل يستعيد مستواه، ونفس الأمر لشيكو بانزا، الذي انضم للزمالك مؤخرًا ولم يشارك في فترة الإعداد، ولكنه كان الأخطر في الزمالك خلال اللقاءات الماضية، باستثناء مباراة أبو قير للأسمدة الأخيرة».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى تأثير غياب خوان بيزيرا عن صفوف الزمالك، مؤكدًا تأييده لموقف مجلس إدارة النادي بشأن تمسكه بعودة اللاعب إلى القاهرة قبل الدخول في مفاوضات حول العروض المقدمة للحصول على خدماته.

وأضاف: «غياب خوان بيزيرا مؤثر على الزمالك، وأنا متفق مع مجلس الزمالك في تمسكه بعودة اللاعب إلى القاهرة قبل الدخول في مفاوضات بشأن العروض المقدمة له».

وتطرق بركات إلى مستوى بعض لاعبي الزمالك، موضحًا أن عدي الدباغ وناصر منسي لم يظهرا حتى الآن بالمستوى الذي قدماه خلال الموسم الماضي.

وقال: «عدي الدباغ وناصر منسي ليسا بنفس مستوى الموسم الماضي حتى الآن، وهذا أمر واضح».

وانتقد بركات مستوى الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، معتبرًا أن الفريقين لم يقدما الأداء المنتظر حتى الآن، في الوقت الذي أشاد فيه بمستوى بيراميدز.

واختتم تصريحاته قائلًا: «بصراحة الزمالك لا يقدم كرة، والأهلي أيضًا لا يقدم كرة، وعلى الجانب الآخر هناك فريق يقدم كرة جيدة ويمتلك 12 نقطة، وهو بيراميدز، وفي حال انتصاره على الأهلي والزمالك سيقترب من حسم لقب الدوري من بداية المسابقة».