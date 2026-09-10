الأهلي يختبر البدلاء أمام أهلي بني غازي وديًا

يخوض الأهلي مواجهة ودية أمام أهلي بني غازي الليبي، اليوم الخميس، في ختام معسكر الفريق الليبي المقام حاليًا في مصر، ضمن تحضيرات الفريقين للفترة المقبلة.

وخصص الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، المباراة لمنح فرصة المشاركة للاعبين الذين غابوا عن التشكيل الأساسي خلال مواجهة المقاولون العرب، بهدف الحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية.

ويحرص الجهاز الفني للأهلي على إقامة مباريات ودية عقب المواجهات الرسمية، من أجل منح جميع عناصر الفريق فرصة اللعب، مع تعويض اللاعبين البدلاء عن الفارق في الأحمال البدنية مقارنة بالعناصر الأساسية.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب في الجولة الماضية، قبل أن يقرر الجهاز الفني خوض اللقاء الودي أمام أهلي بني غازي للاستفادة من اللاعبين الذين لم يشاركوا أو اكتفوا بدقائق محدودة خلال المباراة.

وفي المقابل، تأتي مواجهة الأهلي في ختام معسكر أهلي بني غازي بالقاهرة، ضمن استعدادات الفريق الليبي للموسم الجديد، بينما يستعد الأهلي لمباراته المقبلة أمام أبو قير للأسمدة.