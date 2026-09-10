محافظ الوادي الجديد: إحالة واقعة تخصيص 70 فدانا بقرية المنيرة بالخارجة للنيابة العامة

قررت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة تخصيص وتسليم قطعة أرض زراعية بمساحة 70 فدانا بقرية المنيرة بمركز الخارجة للنيابة العامة؛ على خلفية ما تبين من مخالفات لإجراءات التخصيص والاستلام بناء على ما جاء بمحضر فحص الواقعة.

وأكدت المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أنه لا تهاون في الحفاظ على أراضي الدولة وصون المال العام، والتصدي الحاسم لكل صور الفساد أو التلاعب أو مخالفة القواعد والقوانين، موجهة بوقف أي إجراءات بشأن الأرض محل الواقعة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.

وأشارت محافظ الوادي الجديد إلى مواصلة مراجعة كل الإجراءات والمستندات ومحاضر التسليم والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد والاشتراطات القانونية، مع تحديد المسئوليات بدقة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة تثبت.