محافظ القاهرة: حظر حرمان الطالب من الانتظام في الدراسة بسبب تأخره في سداد المصروفات

- منع التعدي على الطلاب نهائيا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور حال وجود تجاوز

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال ما يقارب 2 مليون و578 ألفًا و588 طالبًا وطالبة في العام الدراسي الجديد 2026 - 2027 بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم الخميس، إلى حظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة لتأخره في دفع المصروفات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدي عليهم نهائيًا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور في حالة وجود تجاوز.

وأضاف أن محافظة القاهرة بها 6292 مدرسة بإجمالي عدد فصول 72307، مشيرًا إلى أن هناك 20 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية، تضم 656 فصلًا دراسيًا، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، وشرطة المرافق لاستمرار رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.

وأكد دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير داخل وخارج المدارس.

وشدد على استمرار صيانة الفصول ومتابعة سلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه.

ونوه إلى تطهير خزانات المياه أعلى المدارس؛ حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دوري والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.

وكلف محافظ القاهرة، مديري الإدارات التعليمية كذلك بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات تواجهها على الفور.