ارتفاع أسعار المستهلك في أمريكا بأقل من التوقعات



أظهر مؤشر رئيسي نشرت بياناته اليوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات، على خلفية تراجع أسعار السيارات المستعملة بأعلى وتيرة لها خلال عام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق بحسب وزارة العمل، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 4ر2% وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين، ومع معدل الزيادة في أغسطس الماضي. واستقر المؤشر العام لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي عند مستوى 7ر1% سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.

وذكرت وكالة بلومبرج أن بيانات التضخم للشهر الماضي تعزز توقعات المحللين بإقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي، في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي، واشتداد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت سارة هاوس كبيرة خبراء الاقتصاد في "ويلز فارجو أند كو" للاستشارات المالية إن "صورة التضخم العامة مازالت في حدود المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط وتبدو أنها ستظل كذلك".