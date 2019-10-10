أصبحت شخصية "الجوكر" هي الأشهر على مستوى العالم في الأيام الأخيرة، وخاصة بعد عرض الفيلم في السينمات، لما أحدثته من جدل واسع وانقسام بين الجمهور ما بين مبهور وناقد لها.

وفيلم "الجوكر" من بطولة النجم الأمريكي خواكين فينيكس، الملقب بـ"فتى هوليوود غريب الأطوار"؛ نتيجة للشخصيات المركبة والنفسية التي لعبها في عدد من الأفلام، لذلك رأى كثير من النقاد أنه الأنسب لتقديم الاضطرابات النفسية التي واجهت الجوكر الإنسان قبل تحوله للجوكر المجنون.

و"الجوكر" شخصية خيالية شريرة، بدأت في القصص المصورة التي نشرتها الشركة الأمريكية "دي سي كوميكس"، كعدو لباتمان أثار الرُعب والخوف في مدينة غوثام. الشخصيةُ من تأليفِ جيري روبنسون وبيل فنغر وبوب كين، واستُخدِمت في العديد من أفلام باتمان منذ ظهورها الأول عام 1940.

• نجوم الجوكر

قدم الكثير من الفنانين شخصية الجوكر منذ أن ظهرت في مطلع الأربعينيات وحتى الآن، سواء على مستوى الشخصيات السينمائية أو من خلال المشاركة بأصواتهم عبر أفلام الكارتون، ومنهم:

• هيث ليدجر

حصل الممثل الأسترالي الراحل هيث ليدجر على جائزة الأوسكار عام 2009؛ كأفضل ممثل مساعد عن دور الجوكر في فيلم "the dark night" الذي تم إنتاجه عام 2008، وتوفى ليدجر نتيجة لجرعة زائدة من أدوية المنوم قبل استلامه الجائزة.

وقوبل ليدجر بنقد واسع قبل أداءه الشخصية الشهيرة نتيجة لخلو سجله الفني من الأدوار ذات الطابع النفسي أو الشريرة، فهو كان معتادا على تقديم الأدوار الدرامية غالبا، ولكن بعد تجسيده للشخصية أصبح الاسم القوي ضمن الممثلين الذين قدموا شخصية الجوكر.

كانت شخصية الجوكر التي قدمها ليدجر تختلف عن الأفلام التي سبقته، فقد طرح فكرة مهمة وهي أن "البشر يظلوا متماسكين حتى تحدث كارثة ما، عندها فإن هولاء لن يظلوا بنفس مبادئهم وأخلاقهم وسيتحولوا إلى وحوش تأكل بعضها بعضا"، ففي السابق كانت شخصية الجوكر تعرض بشكل شرير مطلق دون إظهار دوافعها النفسية، فهو شخص مجنون يعشق الدمار والتخريب.

• جاك نيلسون

قدم جاك شخصية الجوكر عام 1989 في فيلم "batman"، وظل متربعا بعد هذا الدور على عرش الممثلين الأكثر قدرة على تجسيد الجوكر لسنوات كثيرة، حتى أنه كان محط المقارنة لأي ممثل جاء بعده وقام بأداء الدور، ووقع هيث ليدجر في فخ المقارنة والهجوم قبل أداءه ذات الشخصية نتيجة لبراعة نيلسون في تجسيدها.

• سيزر روميرو

جسد الشخصية في مسلسل "Batman" الذي تم إنتاجه من عام 1966 إلى 1968، ثم اختير روبيرو لأداء الدور نفسه في أول فيلم سينمائي ينتج لقصة باتمان عام 1966، ضمن ذات المجموعة التي قامت ببطولة المسلسل، وظهر الجوكر ضمن عصابة الأشرار المكونة من المرأة القط وريدلر والبطريق.

• كاميرون موناغان

هو ممثل وعارض أزياء أمريكي جسد شخصية الجوكر في مسلسل "Gotham" عام 2014، واختير للعب دور الجوكر في مرحلة مبكرة من حياته أثناء الفترة التي قتل فيها والدته وكشف عن تفاصيل مقتلها، ورغم صغر سنه إلا أنه لعب شخصية الجوكر في الـ5 أجزاء التي أُنتجت من المسلسل، على الرغم من نشر بعض التوقعات عن تغييره في الجزء الثاني لاختلاف المرحلة العمرية.

وقال موناغان في تصريحات له عن الشخصية، إن الممثل الذي يلعب دور الجوكر يجب أن تدفعه نفسه للتفكير بصورة أكثر جنونية.

• جاريد ليتو

هو ممثل وموسيقي ومغني وكاتب أغاني أمريكي، قدم في عام 2016 شخصية الجوكر في السينما بعد هيدث لدجير الذي جسدها عام 2008، وذلك ضمن أحداث فيلم "Suicide Squad" الذي شارك في بطولته النجم ويل سميث.

ورغم أن ليتو حصل عام 2014 على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره كامرأة متحولة جنسيًا في فيلم "Dallas Buyers Club" عام 2013، إلا أنه واجه انتقادات لتجسيده شخصية الجوكر ربما لأنه وقع في مقارنة مع هيدث ليدجر المصنف ضمن أفضل من قدموا الجوكر.

وبعد أن ظل ليدجر هو المقياس الأهم في شخصيات الجوكر منذ أن أدى الشخصية عام 2008، أتى الممثل خواكين فينيكس في هذا الفيلم الذي يضيف فيه المخرج والمؤلف ستود فيليبس وسكوت سيلفر أبعاد نفسية ودرامية أكثر لحياة الجوكر ويعودان بالمشاهدين ومحبي الشخصية الخيالية إلى بداية التحول الدرامي في حياتها من مجرد شخص ضعيف ينال السخرية والإهانة من مختلف البشر حوله إلى قاتل ورمز للتخريب فيما بعد.

• الجوكر والتحول إلى الشر

سنوات كثيرة مضت منذ أن ظهر الجوكر كشخصية معادية وشريرة يحاربها البطل الخارق "باتمان"، ظلت تُقدم لأعوام بنجوم مختلفة بين السينما والمسلسلات وأفلام الأنيميشن، وفي كل عمل كان يظهر الجوكر في صورة مجنونة يريد أن يخرب ويقتل ويدمر المدينة، ويحاول باتمان منعه والقضاء عليه.

الجوكر شرير من نوع خاص، فهو ليس من الأشرار الخارقين، فالشر لديه ذو نزعة نفسية؛ فهو يمثل الجانب المظلم الموجود بشخصية كل إنسان، فهو يرى أن البشر جميعهم لديهم شر داخلهم ولكنهم يحاولون منعه إما خوفا من القانون أو نتيجة لبعض الأقنعة الاجتماعية، وهذ النظرة ظهرت بوضوح في فيلم "The dark knight".

ثم تطورت ونضجت في صورة أوضح حملت الكثير من الدلالات عن بداية الجوكر وكيفية التحول الذي أصاب شخصيته نتيجة للعنف والإهانات المتكررة في فيلم "الجوكر" المعروض حاليا في السينمات، ويتحدث عنه كفنان كوميدي فقير مصاب بمرض نفسي يجعله يضحك بشكل هيستيري دون سبب ويتعرض للتنمر والإيذاء.

وتتعرض النسخة الحالية من الجوكر لانتقاد واسع من النقاد بسبب رؤيتهم له كونه فيلم يدعو للعنف ومواجهة القوانين وكسرها، معللين ذلك بمشاهد الدماء والقتل الكثيرة في الفيلم؛ حيث قال الكاتب سام أدمز إن "الفيلم ألقى كرة من النار على كومة من القش مليئة بالبنزين"، ويقصد بذلك الدلالات السياسية التي يرمز لها الفيلم، ولكن مخرج العمل تود فليبس نفى ذلك.

كل هذه النقاط التي برزت في شخصية الجوكر سواء في فيلم "the joker" أو "the dark night" حديثة على الشخصية، فالأفلام التي سبقتهم قد عرضته كرجل مجنون يقتل ويخرب فقط ويترك الضحايا وعلى وجههم ابتسامة ثم يختفي، وهي الأدوار التي جسدها مثلاً جاك نيلسون أو سيزر روميرو أو كاميرون مورجان ومايكل إيمرسون وتوري بيكر.