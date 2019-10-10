خيمينيز: جماهير أتلتيكو مدريد حزينة لرحيل جودين

تحدث الأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز مدافع نادي أتلتيكو مدريد عن دواعي فخره أن يكون واحدًا من قادة نادي العاصمة الإسبانية منذ انطلاق الموسم الحالي.

وجاءت تصريحات المدافع الشاب صاحب الـ 24 عامًا عقب الانتهاء من تدريب منتخب أوروجواي في إحدى ضواحي العاصمة مونتفيديو، في إطار استعداد منتخب بلاده لخوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل ضد منتخب بيرو.

وقال خيمينيز، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، عن كونه أحد قادة أتلتيكو مدريد: «تلك تعتبر مسئولية كبرى على عاتقي، مسئولية جميلة حقا، كما أنها طبيعة بالنسبة لي، حيث قضيت في النادي سنوات طويلة مما جعلني من أكثر اللاعبين خبرة في الفريق وألقي على عاتقي مسؤولية قيادة الفريق».

واستكمل خيمينز حديثه قائلًا: «أحاول الاستفادة من ذلك، ومواصلة التعلم، الآن هناك جوانب وأشياء لم أكن أعرفها من قبل، ولكن اليوم أدركت أنه يجب أن أتعلم وأركّز وأفحص تلك الجوانب، فالحقيقة هي أنني أتحمل المسؤولية برغبة كبيرة ممزوجة بمسؤولية تجاه الفريق، كما أنها، وبعيدًا عن أي شيء، جائزة لنفسي أيضًا».

ومعلقًا على اختياره في قائمة منتخب بلاده، قال الدولي الأوروجواياني: «هو تقدير للجهد المبذول طوال الموسم، وفي التدريبات، والأهم هو الصبر عندما يتم استبعادك من أي مباراة».

مضيفا: «إنه يساعدني على الاستمرار في التطلع إلى المزيد، لست راضيًا عما أنا فيه بشكل كامل، فأنا شخص طموح ويرغب في التقدم والترقي بشكل مستمر والعمل على تطوير مستواي دائما».

كما تحدث المدافع عن المباريات الأولى في أتلتيكو مدريد بعد رحيل مواطنه دييجو جودين في نهاية الموسم الماضي إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، حيث أكد خيمينز أن قائده السابق في «الروخي بلانكوس» كان ركيزة أساسية في الفريق، وأنه سادت حالة من التخوف لدى الجماهير من تراجع أداء الفريق مع رحيله.

وأكمل: «انضم إلينا لاعبون جدد، انصهروا بشكل سريع مع الفريق وتكيفوا بشكل جيد، وشيئا فشيئا سوف يصبح الشباب المتواجدون في الفريق من الركائز الأساسية مع تقدم الموسم، فنحن نواصل التعلم والتطور».

واضطر خيمينز، مع رحيل جودين، إلى اللعب في مركز قلب الدفاع الأيسر، وأوضح أن هذا كان في البداية غريبًا لأن ساقه ليست بالمهارة المطلوبة، وبالتالي لا يزال يتعين عليه التعود على اللعب بها في هذا المركز.

كما شدد على أن: «المشكلة تكمن في الدقائق والمباريات واللعب في هذا المركز والتأقلم عليه، لذلك يجب البحث عن بدائل أخرى وعدم الاستسلام للأمر الواقع، صحيح أنه في البداية كلفني ذلك الكثير لأنه موقف متساوٍ تقريبًا ولكنه مختلف تمامًا».