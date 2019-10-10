مدير المركز الروسي للعلوم بالإسكندرية: العلاقات المصرية والروسية عميقة وقوية

قال مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالاسكندرية مراد جاتين اليوم الخميس إن العلاقات المصرية الروسية عميقة وقوية في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك علاقات قوية تربط بين الشعبين المصري والروسي.

وأضاف جاتين فى تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أنه جرى تنظيم يوما مفتوحا للجمهور حضره مشاركون من مصر وروسيا، متابعا أن الهدف من ذلك اليوم تمثل في تعزيز التقارب والتفاهم والتعريف بالأنشطة العديدة التي يقدمها المركز.

وقال إن اليوم ضم فعاليات عديدة من ورش للفنون والرسم والأشغال اليدوية واليوجا واللغات.

واختتم بتقديم حفل فني لمجموعة من أجمل الألحان التي لاقت إعجاب الجمهور.