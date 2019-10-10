منتخب الطائرة يواصل سلسة الهزائم ويخسر أمام بولندا بكأس العالم

تلقى المنتخب الوطني للكرة الطائرة الهزيمة الخامسة على التوالي، له أمام نظيره البولندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ببطولة العالم للكرة الطائرة والتي تقام في دولة اليابان في تلك النسخة.

وخسر مصر اللقاء بنتيجة الأشواط بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتائج الأشوط كالتالي:- "25-19، 25-18، 25-16".

وكان المنتخب المصرى قد نجح فى تحقيق انتصارَين فى أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل "1-3"، وكندا "2-3"، وروسيا "1-3"، وإيطاليا "3-0"، واخيرا بولندا "3-0".

ويشارك ببطولة العالم منتخبات: أمريكا، والأرجنتين، واليابان، وبولندا، وإيطاليا، ومصر، وروسيا، وكندا، وتونس، والبرازيل، وإيران، وأستراليا.

وتقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب الفريق الذي ينجح في حصد أكبر عدد من النقاط من المباريات التي سيخوضها.

وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم: أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى 6 أفراد هم: الهولندى جيدو مديرًا فنيًا، وأحمد عاشور مدربًا، والدكتور أحمد سعودى طبيبًا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى، ورجب قطب محللاً، وشريف الشمرلى مديرًا للمنتخبات الوطنية..