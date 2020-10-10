علق الفنان أحمد فهمي على مشاجرته مع اللاعب محمود عبدالرازق (شيكابالا)، نجم الزمالك، مساء أمس في حفل زفاف صديق مشترك بينهما، شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق.

وكتب "فهمي" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة النجمين، التي بدأت بينهما بعد وصول "فهمي" لحفل الزفاف، وتوجه بإلقاء التحية على "شيكابالا"، وشعر "فهمي" بتغير في أسلوب الأخير في الكلام.

وقام شيكابالا بإثارة غضب أحمد فهمي وتلفظ بألفاظ خارجة تجاه جماهير الأهلي؛ ما جعل الفنان أحمد فهمي يوجه السُباب للاعب الزمالك، حتى تطور الأمر إلى مشادة قوية، وحاول الحضور فض الخلاف والصلح بينهما لكن "فهمي" رفض هذا الأمر.

يذكر أن الخلاف بين شيكابالا وفهمي بدأ منذ مباراة السوبر الأخيرة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح، وقام شيكابالا بتوجيه إشارة غير لائقة لجمهور الأهلي؛ ما أثار غضب الفنان أحمد فهمي، لكن تم الصلح بينهما بعد تدخل أصدقاء مشتركين بينهما لحل الخلاف.