استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم

سجلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، حتى اللحظة، 237 مليونا و476 ألفا و122 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات عالميا 4 ملايين و845 ألفا و905 إصابات، وفق آخر إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.



ففي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 106 آلاف و 296 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 44 مليونا و 217 الفا و 318 حالة و 2196 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 711 آلاف و 20 حالة.



وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7158 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و 714 ألفا و 392 حالة إصابة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة ميكسيكو نيوز ديلي عبر موقعها الإلكتروني بأن حصيلة الوفيات زادت بـ 489 حالة ليرتفع إجمالي 281 الفا و 610 حالات وفاة.



كما أعلنت السلطات الصحية في كوبا تسجيل 3442 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 914 آلاف و 779 شخصا. وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 7812 وفاة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.



وفي أسيا، أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 3703 إصابات جديدة بكوفيد-19 وهي أعلى زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة، في حين تم تسجيل 11 وفاة جديدة بالمرض.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 11 شخصًا آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 153 حالة، بحسب ما أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية.

وفي المجمل، سجلت سنغافورة 124 ألفًا و157 حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن منذ بدء تفشي الوباء.



وأما في أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 177 ألفا و 834 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الأوزبكية ـ في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 1266 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 173 ألفا و166 متعافيا.



وعلى الصعيد الأوروبي، أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا تسجيل 17 حالة وفاة، و4 آلاف و734 إصابة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 117 ألفا و44 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 7 ملايين و52 ألفا و520 إصابة.



وفي إيطاليا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2748 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و698 ألفًا و 39 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية إلى أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء تفشي الوباء إلى 131 ألفًا و 274 حالة وفاة.



وأعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل 2179 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضيةـ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 675 ألفًا و 496 إصابة.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 15 ألفًا و 105 حالة عقب تسجيل 36 وفاة جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 331 مريضًا.



وفي قبرص، رصدت وزارة الصحة 134 إصابة جديدة بالفيروس، من دون أن تسجل أية وفيات جديدة مرتبطة به، لتتوقف حصيلة الوفيات في الجزيرة عند 557 حالة، بينما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 121 ألفا و270 إصابة.



وفي القارة الإفريقية، سجّل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب افريقيا 56 حالة وفاة و816 إصابة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد، الأكثر تضررا من الفيروس في القارة، إلى 88 ألفا و292 حالة، والعدد الإجمالي للإصابات مليونين و911 ألفا و497 إصابة.



وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 251 ألفا و57 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أوردته صحيفة (ذا نيشن) الكينية عبر موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و181 حالة عقب تسجيل حالتين وفاة على مدار أمس، وارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 243ألفًا و 772 شخصا فور تسجيل 181 حالة تعاف جديدة منذ أمس.



وفي أمريكا الجنوبية، سجّل المجلس الوطني البرازيلي لأمانات الصحة 404 حالات وفاة، و16 ألفا و451 إصابة بـ"كوفيد-19"، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البرازيل إلى 600 ألفا و829 حالة، بينما وصل العدد التراكمي للإصابات 21 مليون و567 ألفا و181 إصابة.



سجلت شيلي 998 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و 661 ألفا و 370 إصابة .. كما شهدت 12 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و 554 حالة،كما تعافي من المرض 712 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 615 ألفا و 629 حالة.