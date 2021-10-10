الإسماعيلي يكشف سر فشل صفقة مدافع الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عن سر فشل صفقة انضمام محمود شبانة مدافع الزمالك لـ الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأكد علاء وحيد في تصريحات تليفزيونية أن الصفقة تم تأجيلها لـ موسم الانتقالات الشتوية حيث أن التعطل جاء بسبب الخلاف على المقابل المادي.

وأضاف أن أحد المرشحين على رئاسة الإسماعيلي اتفق مع الزمالك علي دفع 1.5 مليون جنيه منهم نصف مليون مقدم تعاقد.

وتابع: "الأزمة كانت قبل غلق باب القيد بنصف ساعة حيث لم تكن هناك فرصة لتدبير المبلغ المالي، مشددا علي أن شبانة لاعب مميز وسيضيف الكثير للفريق".