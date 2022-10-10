 تقرير: الزعيم الكوري الشمالي يتفقد تدريبات وحدات الأسلحة النووية التكتيكية - بوابة الشروق
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تقرير: الزعيم الكوري الشمالي يتفقد تدريبات وحدات الأسلحة النووية التكتيكية

زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - صورة أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 4:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 4:21 ص

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التدريبات العسكرية لوحدات الأسلحة النووية التكتيكية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قدم "توجيهات ميدانية" للتدريبات التي أجريت خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات بحرية مشتركة واسعة النطاق في البحر الشرقي تضم حاملة طائرات، ومدمرة وغواصة تعمل بالطاقة النووية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن كيم قوله إنه لا يشعر بالحاجة لإجراء حوار مع الأعداء وليس هناك ما يمكن الحديث بشأنه معهم.

وصعدت كوريا الشمالية من التوترات في شبه الجزيرة الكورية بسلسلة من تجارب الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى فوق اليابان الأسبوع الماضي.

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