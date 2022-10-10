كوريا الشمالية: الاختبارات مصممة لمحاكاة قصف نووي لكوريا الجنوبية

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قالت بيونج يانج ،اليوم الاثنين، إن تجاربها الصاروخية التي نفذتها مؤخرا تحاكي قصف كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وذكرت الوكالة المركزية الكورية الشمالية أن الهدف من الاختبارات، بالإضافة إلى أمور أخرى، هو محاكاة قصف المطارات في كوريا الجنوبية وإرسال تحذير عسكري قوي للأعداء.

وشهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شخصيا اختبارات الأسلحة، والتي قيل أنه تم خلالها أيضا استخدام رؤوس حربية نووية وهمية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الاختبارات جاءت ردا على مناورات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تضمنت مشاركة حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" التي تعمل بالطاقة النووية.

وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأطلقت بيونج يانج يوم امس الأحد صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

كما أطلق الجيش الكوري الشمالي يوم الثلاثاء الماضي صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى فوق أرخبيل اليابان لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.