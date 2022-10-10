رئيس الوزراء المجري يلتقي ميركل خلال زيارته لبرلين

التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارته لبرلين المستشار أولاف شولتس وسلفته أنجيلا ميركل.
وقال مكتب ميركل اليوم الاثنين ،ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المحادثة جرت بين الاثنين بالفعل، دون الإدلاء ببيانات عن محتوى المحادثة.
وقال المكتب: "نطلب تفهمكم - كما هو الحال بوجه عام مع المناقشات الشخصية غير العامة - لن نقدم أي معلومات إضافية حول هذه المحادثة غير العامة".
واستقبل شولتس رئيس الوزراء المجري في وقت سابق اليوم في ديوان المستشارية ببرلين.
ويعتزم أوربان التحدث في منتدى اقتصادي تنظمه لجنة الاقتصاد الألماني المعنية بشرق أوروبا في وقت لاحق اليوم.