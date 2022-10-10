عبد الحميد مهاجما فيريرا: أين صفقات الزمالك؟

شن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا حادًا على البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، بسبب عدم منح اللاعبين الجدد الوقت الكافي للمشاركة خلال مباراة فلامبو البوروندي.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فلامبو البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء يوم الأحد، في مباراة الذهاب من دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: "جميع الصفقات التي تعاقدنا معاها كانت باختيار فيريرا، وألوم عليه عدم مشاركتهم طوال الـ 90 دقيقة في مباراة فلامبو."

وأضاف: "اللاعبون الجدد يحتاجون للمشاركة في دقائق أكثر، لكي يحدث انسجام بينهم وبين اللاعبين القدامى، وكانت مواجهة فلامبو فرصة جيدة لهم لاكتساب الثقة."

وتابع عبدالحميد: "كنا نحتاج نرى الصفقات الجديدة في مباراة فلامبو، وليس اللاعبون الشباب الذين تألقوا في الموسم الماضي ونعرفهم جيدًا."

وأتم: "أنت من اخترت التعاقد مع جميع اللاعبين الجدد، والإدارة دفعت ملايين في ذلك الأمر، ونتمنى الاعتماد عليهم بشكل أكبر في مباراة الإياب."