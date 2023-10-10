جوتيريش: المدنيون في غزة يواجهون أوضاعا قاسية للغاية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل إلى القيام بالعملية العسكرية في غزة وفقا للقانون الدولي.

وقال جوتيريش إنه "قلق للغاية" من إعلان إسرائيل عن فرض "حصار كامل" على قطاع غزة، وتعهدها بقطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء عن 2 مليون شخص يعيشون في القطاع.

وتابع: "بينما أدرك المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، أذكر إسرائيل أيضا بأن عملياتها العسكرية يجب أن تكون متوافقة تماما مع القانون الدولي الإنساني".

وقال إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن ضربات إسرائيلية على منشآت طبية في غزة، ودعا كل الأطراف إلى "السماح للأمم المتحدة بتقديم مساعات إنسانية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين والعاجزين في قطاع غزة".

وأكد أن "الوضع الإنساني في غزة كان قاسيا للغاية قبل هذه الأعمال العدائية، والآن سيتدهور الوضع بدرجة كبيرة للغاية".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة "إدانته التامة" لـ"الهجمات البغيضة" التي شنتها حركة حماس يوم السبت وطالب بوقف الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس على إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف جوتيريش: "اعترف بالمظالم الشرعية للشعب الفلسطيني، ولكن لا شيء يبرر أعمال الإرهاب وقتل وتشويه واختطاف المدنيين".