مجلة الرأي العام بإعلام القاهرة تحصد التصنيف الأعلى Q1 وفقا لمعامل الاستشهادات المرجعية في 2023

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، حصول المجلة المصرية لبحوث الرأي العام لكلية الإعلام جامعة القاهرة على أعلى تصنيف Q1 طبقا لتقرير معامل ارسيف Arcif السنوي الثامن لعام 2023 الوارد مطلع أكتوبر الجاري.

وأشارت عميدة كلية الإعلام إلى أن تبوء مجلة الرأي العام المرتبة الأعلى Q1 في تقرير معامل ارسيف 2023 هو علامة على تصدر الجهود البحثية مستوى بالغ من التطور والجدة البحثية في الأوراق العلمية المنشورة والتي تعد عاملا أساسيا في تحقيق الإنجاز المتضمن في تقرير معامل أرسيف Arcif.

وجاء إعلان فوز دورية كلية الإعلام (مجلة الرأي العام) وفقا لتقرير مجلس الإشراف والتنسيق التابع لمعامل ارسيف (Arcif) الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية قاعدة بيانات معرفة، بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

ومن الجدير بالذكر بأن معامل السيف Arcif قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يقارب (5000) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من (1400) هيئة علمية أو بحثية في العالم العربي، حيث نجح منها 1155 مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية المعامل أرسيف Arcif في تقرير عام 2023.

وجاء في خاتمة بيان إعلان فوز دورية كلية الإعلام أن المجلة المصرية لبحوث الرأي العام الصادرة عن جامعة القاهرة كلية الإعلام، مركز بحوث الرأي العام، الجيزة، مصر، قد نجحت في تحقيق معايير اعتماد معامل رسيف Arcif المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 32 معيارا، فبلغ معامل ارسيف Arcif العام للمجلة لسنة 2023 (1.1134)، فحصلت المجلة على المرتبة الثانية والعشرون عربيا من مجموع إجمالي المجلات في معامل ارسيف Arcif العام، والبالغ عددها 1155، والمرتبة الرابعة في تخصص الإعلام والاتصال من إجمالي عدد المجلات 25 على المستوى العربي مع العلم أن متوسط معامل ارسيف لهذا التخصص كان (0.59).

كما صنفت تقرير معامل ارسيف مجلة الرأي العام في هذا التخصص ضمن الفئة (Q1) وهي الفئة الأعلى.