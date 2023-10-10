ألمانيا: تحقيق بشأن ما تردد عن قتل حماس واختطافها لمواطنين ألمان في إسرائيل وقطاع غزة

فتح الادعاء الألماني اليوم الثلاثاء، تحقيقات بشأن حركة حماس، على خلفية ما يتردد عن تعرض مواطنين ألمان للاختطاف والقتل في إسرائيل وقطاع غزة.

وأعلنت متحدثة باسم أعلى سلطة للادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه أنه تم فتح التحقيق "ضد أعضاء مجهولين في حركة حماس للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إرهابية".

كانت حماس بدأت هجوما كبيرا على إسرائيل يوم السبت الماضي قُتِل خلاله مئات الأشخاص وتم اختطاف أكثر من 100 رهينة إلى قطاع غزة، ويُعْتَقَد أن هناك مواطنين ألمانا بين المخطوفين وذلك حسبما كانت الحكومة الألمانية أعلنت أول أمس الأحد.

وتفترض وزارة الخارجية الألمانية أن جميع هؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

ويُعْتَقَد أن هناك شابة /22 عاما/ بين المخطوفين، وذكرت عائلة الشابة أنها كانت في حفل موسيقي عندما تم اختطافها حيث كان الحفل واحدا من الأماكن التي استهدفها الهجوم.

وقالت المتحدثة إنها لا يمكنها بعد أن تقول كيف ستسير التحقيقات لاحقا مشيرة إلى أن المسألة لا تزال في البداية تماما.