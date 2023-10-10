أحمد موسى: المصريون لن يسمحوا بأن تكون بلادهم حلا للقضية الفلسطينية

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وذلك بعد الدعوات الإسرائيلية لأهالي غزة؛ من أجل النزوح للحدود الفلسطينية المصرية.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري لن يسمح بأن تكون بلده حلًا للقضية الفلسطينية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في كل مخططاتها العدوانية، حيث أرسلت لها حاملة الطائرات الأمريكية جيرالدر فورد.

وتساءل: أين حقوق الإنسان والمجتمع الغربي، من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الغرب لم يصدر أي بيان بشأن جرائم إسرائيل.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إرهاب ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وتدمير للأراضي الفلسطينية، منوهًا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أن كان سيناتور في الثمانينيات، ويقول إن إسرائيل هي أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة.

وذكر أن واشنطن أرسلت حاملة طائرات تعمل بالوقود النووي وتحمل 76 طائرة إلى شرق المتوسط وذلك في إطار خطة دعم تل أبيب في كل خططها العدوانية.

وأشار إلى أنه لا أحد يدين إسرائيل عما تفعله في فلسطين، والمجتمع الدولي يكيل بـ 20 مكيالًا، وهناك الناس تموت في فلسطين ولا أحد يتكلم .