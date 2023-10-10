السعودية تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة

دعت المملكة العربية السعودية، إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها للعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.



من جهته، أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يعمل على منع "اتساع" نطاق النزاع في المنطقة بعد التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن ولي العهد شدد لعباس على أن المملكة "مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم".



وأكد بن سلمان أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد الجاري ومنع اتساعه، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.

وكان ولي العهد السعودي شدّد الشهر الماضي في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة، وقال "نحن بحاجة لحلّ تلك القضية"، معربا عن أمله بأن تفضي المفاوضات "إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين".