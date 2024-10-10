سكاي نيوز عربية: قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني يخضع للتحقيق بشأن تعرضه للاختراق

قالت مصادر إيرانية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إن «قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، يخضع للتحقيق بشأن تعرضه للاختراق».

وأشارت المصادر إلى «إصابة قاآني بأزمة قلبية ونقله للمستشفى خلال التحقيقات معه»، لافتة إلى «الاشتباه في تخابر رئيس مكتب قاآني مع إسرائيل».

من جانبها، قالت مصادر متعددة لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على قيد الحياة ولم يصب بأذى، لكنه محتجز وتحت الحراسة ويخضع للاستجواب، بينما تحقق إيران في خروقات أمنية كبرى أفضت إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

ولم يُشاهد قاآني، علنًا منذ أن اغتالت إسرائيل نصر الله في غارة جوية ضخمة على بيروت في 27 سبتمبر الماضي.

وأخبرت 10 مصادر في طهران وبيروت وبغداد، بما في ذلك شخصيات شيعية بارزة ومصادر مقربة من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، «ميدل إيست آي» أن قاآني، أحد كبار الجنرالات في إيران، وفريقه قيد الاحتجاز بينما يبحث المحققون عن إجابات.

ووصل قاآني، إلى لبنان بعد يومين من اغتيال نصر الله، برفقة العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني وشخصيات أخرى «لتقييم الوضع على الأرض»، وفقًا لمصادر «ميدل إيست آي».

لكن بعد الهجوم على القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين، انقطع الاتصال به لمدة يومين.

وتصاعدت التكهنات في وسائل الإعلام بأن قاآني أصيب أو قُتل في القصف الإسرائيلي المستمر للضاحية الجنوبية لبيروت.

لكنّ مصدرًا في الحرس الثوري الإيراني ومسئولين عراقيين كبار، قالوا للموقع إن قائد فيلق القدس لم يصب ولم يكن مع صفي الدين في اجتماع مجلس الشورى.

وقال قائد فصيل مسلح مقرب من إيران لـ«ميدل إيست آي» إن «الإيرانيين لديهم شكوك جدية في أن الإسرائيليين اخترقوا الحرس الثوري، وخاصة أولئك الذين يعملون في الساحة اللبنانية، لذلك فإن الجميع قيد التحقيق حاليًا».