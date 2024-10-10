المستشار الألماني: سنرسل مزيدا من الأسلحة إلى إسرائيل قريبا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا، بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام، المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.

وأضاف شولتز، أمام البرلمان: "لم نقرر عدم توريد الأسلحة. ورّدنا أسلحة وسنوّرد أسلحة"، وذلك في رد على اتهام من زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر المستشار الألماني، أن الحكومة اتخذت قرارات "تضمن أيضا إرسال مزيد من الأسلحة قريبا".

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، تعد ألمانيا واحدة من أهم موردي الأسلحة إلى إسرائيل، وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الفيدرالية على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات من العام السابق، وتمت الموافقة على معظم هذه الصادرات بعد السابع من أكتوبر.

وفي العام الحالي، تمت الموافقة على صادرات بقيمة 14.5 مليون يورو حتى منتصف أغسطس، ومع ذلك، وفقًا للحكومة الفيدرالية، فإن 2% فقط من هذه الصادرات كانت عبارة عن أسلحة حربية.

ومنذ شهر مارس، لم توافق ألمانيا على أي تصدير للأسلحة العسكرية إلى إسرائيل، وأكدت وزيرة الخارجية الفيدرالية أنالينا بيربوك في خطابها أمام البرلمان الألماني "البوندستاج" ينبغي أن تكون عمليات التسليم إلى إسرائيل متوافقة مع القانون الدولي.