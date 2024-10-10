جيش الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان مجددا من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، تحذيراته لسكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجيش مستمر في مهاجمة مواقع حزب الله في القرى الجنوبية وبالقرب منها.

وأضاف: «بناء على ذلك يحظر عليكم العودة الى البيوت التي أخليتموها في القرى والبلدات حتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامتكم وسلامة أحبائكم»، وفقًا لمزاعمه.

واختتم تدوينته بالقول: «عليكم الامتناع عن التوجه جنوبًا، كل من يتوجه جنوبًا يعرض حياته للخطر».

وفي وقت سابق، أصدر الاحتلال أوامر إخلاء عاجلة لسكان عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك استعداداً لاستهدافها.

وطالب الجيش الإسرائيلي من سكان هذه البنايات بالإخلاء فوراً، والابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل.