تقرير: التحقيق مع قائد فيلق القدس بشأن تعرضه للاختراق

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كشفت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، عن التحقيق مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بدعوى تعرض للاختراق.

وقالت مصادر إيرانية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قاآني يخضع للتحقيق بشأن تعرضه للاختراق، بعد الاشتباه في تخابر رئيس مكتبه إحسان شفيقي مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر، أن قاآني أصيب بأزمة قلبية ونقل إلى المستشفى خلال التحقيقات معه وسط حالة من القلق الكبير بشأن مدى التغلغل الإسرائيلي داخل هرم القيادة الإيراني.

وذكرت المصادر أن التحقيقات بدأت مع قاآني بعد إيداع رئيس مكتبه في السجن الذي وردت معلومات عن تواصله مع إسرائيل من خلال وسيط يعيش خارج إيران.

وأضافت المصادر، أن هناك اتجاه لإعادة هيكلة جديدة لفيلق القدس بعد تنحية قاآني، الذي سيتم تكريمه بحسب المرشد علي خامنئي خلال الأيام المقبلة.