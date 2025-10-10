كشف الإسباني لوكاس فاسكيز، جناح فريق باير ليفركوزن الألماني، عن كواليس رحيله من ناديه السابق ريال مدريد، بعد مسيرة طويلة داخل جدران “سانتياجو برنابيو”.

وقال فاسكيز في تصريحات لإذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية: «لم أكن أرغب في الرحيل عن ريال مدريد، لكنني شعرت أن الوقت قد حان لمغادرة النادي بعد كل ما قدمته هناك».

وأضاف: «عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي ريال مدريد على مدار العام الماضي، وكانت الأمور تسير بشكل إيجابي نحو تجديد العقد، لكن فجأة توقفت المحادثات دون تفسير واضح، وعندها أدركت أن رحيلي أصبح أمرًا حتميًا».

وأوضح اللاعب الإسباني أنه تلقى أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه اختار الانتقال إلى باير ليفركوزن لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى في أوروبا، مؤكدًا: «كنت أريد الاستمرار في اللعب على مستوى النخبة، ووجدت أن ليفركوزن هو المكان المثالي لذلك، نادي طموح ويملك مشروعًا قويًا».

وانتقل فاسكيز إلى صفوف الفريق الألماني في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، ليبدأ تجربة جديدة في البوندسليجا تحت قيادة الإسباني تشابي ألونسو، وسط آمال كبيرة في أن يستعيد بريقه ويواصل تألقه في الملاعب الأوروبية.