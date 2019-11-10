 الممثلة هيلين ميرين الفائزة بـ«أوسكار»: الديمقراطية ما زالت في بداية طريق التطور - بوابة الشروق
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الممثلة هيلين ميرين الفائزة بـ«أوسكار»: الديمقراطية ما زالت في بداية طريق التطور

هيلين ميرين
هيلين ميرين
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:28 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:28 ص

قالت الممثلة البريطانية هيلين ميرين الفائزة بجائزة أوسكار، نجمة فيلم "ذا كوين"، إن الديمقراطية ما زالت في بداية طريق التطور.

وذكرت الممثلة (74 عاما)، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في لندن "للديمقراطية أهمية لا تصدق وهي نظام رائع. أشعر أنها لا تزال في طريقها لأن يعتادها المواطنون".

وأضافت: "لكن إحدى المشكلات المتعلقة بالديمقراطية، وأعتقد أننا نراها الآن في كل من السياسة الأمريكية والبريطانية، هي أنه بمجرد أن يتذوق أعضاء الكونجرس أو البرلمان تلك السلطة، فإنهم لا يريدون التنازل عنها، لذلك سيفعلون ويقولون أي شيء تقريبا للتأكد من انتخابهم مرة أخرى".

وتابعت ميرين قائلة: "وهذا هو الخطر، لأن هناك أشخاصا يتخلون عن شعورهم الشخصي بالبوصلة الأخلاقية من أجل طموحهم".

وذكرت ميرين أن هذا لوحظ مؤخرا في بلادها، منتقدة السياسيين الذين "لا يدافعون عما يعتبرونه صحيحا من الناحية الأخلاقية والفلسفية".


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