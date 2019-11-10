مصرع وإصابة شخصين جراء حادث إطلاق نار في السويد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في السويد جراء حادث إطلاق نار في أحد الميادين المزدحمة بمدينة "مالمو".

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم /الأحد/، أن مهاجمين مجهولين فتحوا النيران على أحد المطاعم مساء أمس السبت، قبل أن يفروا من موقع الحادث، موضحة أن إطلاق النار وقع بعد دقائق من انفجار قنبلة وضعت تحت إحدى السيارات بالمدينة.. فيما لم تؤكد الشرطة وجود صلة بين الواقعتين.

يشار إلى أن مدينة مالمو، ثالث أكبر مدينة سويسرية، تعرضت لسلسلة من الانفجارات وحوادث إطلاق النار خلال السنوات القليلة الماضية ارتبط معظمها بالعصابات.