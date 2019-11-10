توقعات بتحقيق مبيعات قياسية خلال احتفالات عيد العزاب بالصين

من المتوقع أن تسجل الصين، التي تشهد تباطؤا اقتصاديا في الوقت الحالي، مبيعات قياسية غدا الاثنين خلال الاحتفالات بيوم العزاب.

وقد بدأ الاحتفال بعيد العزاب، الذي يتزامن مع يوم 11 نوفمبر، في الجامعات الصينية كاحتفال بالعزوبية.

ويشار إلى جاك ما مؤسس موقع علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية حول يوم عيد العزاب إلى حدث تسوق كبير عام 2009. ومنذ ذلك الحين، تحطم المنصات التجارية تاوباو وتميل، التابعة لعلى بابا، المبيعات سنويا.

يبدأ الاحتفال بعيد العزاب منذ منتصف الليل ( 1600 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد) بإقامة حفل كبير يتم إذاعته عبر التلفزيون. وسوف تتقدم المغنية الأمريكية الشهير تايلور سويفت قائمة المؤدين في الحفلة هذا العام.

وكانت على بابا قد سجلت العام الماضي مبيعات بقيمة أكثر من 30 مليار دولار في يوم العزاب، وهو أعلى من المبيعات التي تحققها شركات التجزئة الأمريكية في يوم الجمعة السوداء واثنين الانترنت معا.

ويتوقع المحللون تحقيق مبيعات قياسية جديدة هذا العام على الرغم من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، التي أدت لتباطؤ الاقتصاد الصيني.

ومن أجل الاستمرار في تحقيق الارباح، تراهن على بابا على زيادة ما تعرضه من البضائع الأجنبية.