الاتحاد الدولي للسلة يحتفي بثريا محمد: «افسحوا المجال لكليوباترا الجديدة»

احتفى الإتحاد الدولي لكرة السلة، بأداء ثريا محمد لاعبة منتخب مصر في منافسات بطولة إفريقيا «3*3» المقامة حاليا بأوغندا.

وشاركت ثريا محمد في ثلاث مباريات مع المنتخب، أحرزت 28 نقطة، لتحتل المركز الثاني في هدافي البطولة خلف لاعبة نيجيريا إفونانيا اوكورو التي تتصدر الترتيب برصيد 30 نقطة.

ونشر الإتحاد الدولي لكرة السلة على صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة بعنوان "أفسحوا المجال لكليوباترا الجديدة، ملكة مصر"

Move over Cleopatra, there is a new queen of Egypt 👑🇪🇬 #3x3Africa @EBBFED pic.twitter.com/cwMCFkZ91o