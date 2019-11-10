 الاتحاد الدولي للسلة يحتفي بثريا محمد: «افسحوا المجال لكليوباترا الجديدة» - بوابة الشروق
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الاتحاد الدولي للسلة يحتفي بثريا محمد: «افسحوا المجال لكليوباترا الجديدة»

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 3:52 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 3:52 ص

احتفى الإتحاد الدولي لكرة السلة، بأداء ثريا محمد لاعبة منتخب مصر في منافسات بطولة إفريقيا «3*3» المقامة حاليا بأوغندا.

وشاركت ثريا محمد في ثلاث مباريات مع المنتخب، أحرزت 28 نقطة، لتحتل المركز الثاني في هدافي البطولة خلف لاعبة نيجيريا إفونانيا اوكورو التي تتصدر الترتيب برصيد 30 نقطة.

ونشر الإتحاد الدولي لكرة السلة على صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة بعنوان "أفسحوا المجال لكليوباترا الجديدة، ملكة مصر"

ستلتقي سيدات مصر مع اوغندا في دور قبل النهائي للبطولة اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرا.

يذكر أن منتخب مصر للسيدات «3*3» احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف منتخب مالي.


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